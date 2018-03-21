В Киеве стартовал конкурс на лучший талисман города

В Киевской городской государственной администрации объявили конкурс на лучший талисман столицы Украины.

"Подписано распоряжение КГГА "О проведении конкурса "Талисман города Киева" в 2018 году", - сообщили на пресс-конференции в Музее истории города Киева.

Организационный комитет конкурса возглавил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

"Целью Конкурса является формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы. Избрание талисмана города усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене, закрепит его статус как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой айдентикой", - отметили в пресс-службе КГГА.

В ведомстве также подчеркнули, что реализация проекта будет способствовать также распространению знаний граждан Украины и зарубежья о традициях украинского народа, будет способствовать увеличению количества внутренних и иностранных туристов и превращению Киева в ведущий туристический центр европейского уровня.

Каждая работа, подается на конкурс, должна отвечать определенным условиям, которые были утверждены вышеуказанным распоряжением.

"Туристический талисман города представляет собой любой особый персонаж. Персонажем может быть животное, сказочный "зверек", любое реальное или мифическое существо. Конкурс проводится с целью популяризации туристического бренда Киева", - добавили в КГГА.

Конкурс будет проходить в три этапа, определение победителя и финальная пресс-конференция состоится 16 июля 2018 года. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. гривен. Участие могут принять как физические, так и юридические лица.