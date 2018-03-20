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17:07 20.03.2018

Рада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной

Рада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной

 Верховная Рада приняла за основу и в целом изменения в законодательство, которыми запрещается прохождение с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами в здания органов власти, которые находятся под государственной охраной.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона №8155 о внесении изменений в закон о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц на пленарном заседании во вторник в первом чтении и в целом поддержали 263 народных депутата.

Согласно тексту законопроекта, в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме людей, которые осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") Иван Винник в ходе выступления отметил, что комитет рекомендует исключить из этого перечня ядовитые и сильнодействующие вещества.

Законопроект предусматривает также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.

Закон вступит в силу со дня его публикации.

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