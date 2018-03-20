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16:51 20.03.2018

Непризнание выборов президента РФ в Крыму станет дополнительным аргументом для расширения санкций – Петренко

Непризнание выборов президента РФ в Крыму станет дополнительным аргументом для расширения санкций – Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что постановление Верховной Рады о непризнании выборов президента РФ в Крыму станет дополнительным аргументом украинской дипломатии для введения дополнительных санкций по отношению к РФ.

"Это один из аргументов, который будет предоставлен нами нашим партнерам в США, Европейском союзе о введении дополнительных санкций против РФ, поскольку мы абсолютно не признаем этих псевдовыборов, которые проходили на территории аннексированного Крыма", - сказал П.Петренко журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, какие правовые последствия будет иметь принятие Верховной Радой постановления о непризнании выборов президента РФ.

Министр подчеркнул, что такое постановление будет "дополнительным аргументом для украинской дипломатии, чтобы они обращались для введения санкции в отношении тех лиц, которые были причастны к организации избирательного процесса в украинском Крыму".

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