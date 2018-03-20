Джонсон объяснил решение о недопуске представителей РФ к Скрипалям действующими в Великобритании правилами

Британия не допускает в больницу к Сергею и Юлии Скрипалям посторонних лиц, в том числе и представителей России, поскольку для этого необходимо согласие пациентов, которые в настоящее время физически неспособны его дать, заявил глава МИД Британии Борис Джонсон в статье, которую во вторник публикует сайт Форин-офиса.

"Сергей и Юлия Скрипаль находятся в коме с 4 марта, что и можно было ожидать, когда речь идет о жертвах атаки с применением вещества нервно-паралитического действия. Они не могут дать свое согласие на фотосъемку и прием посетителей. Согласно нормам и правилам Национальной службы здравоохранения Англии, больницы должны получить согласие от пациентов перед тем, как разрешить такое", - говорится в статье.

В то же время в интервью германской радиостанции Deutsche Welle Б.Джонсон также объяснил решение не допускать российских дипломатов к С.Скрипалю и Ю.Скрипаль заботой об их безопасности.

"Позвольте мне только сказать, что все собранные нами данные говорят о том, что российские агенты пытались убить и Юлию Скрипаль, и ее отца. Так что я полагаю, что наша задача в настоящий момент - защитить их, насколько это возможно", - заявил он.

Также в своей статье на сайте МИД Великобритании Б.Джонсон особенно отметил солидарность представителей мирового сообщества с Лондоном.

"Когда я встречался со своими европейскими коллегами в Брюсселе вчера, что меня более всего поразило, никто из них не пребывает в заблуждении. Почти что каждая страна, представленная за столом, подверглась враждебному или разрушительному поведению России", - добавил Б.Джонсон.

В начале марта экс-сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия подверглись атаке с применением отравляющего вещества. Лондон открыто обвинил в этом нападении Москву. В свою очередь, Россия отрицает свою причастность к инциденту.