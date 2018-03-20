События

12:31 20.03.2018

Апелляционный суд Киева оставил Рубана под арестом

Апелляционный суд Киева оставил Рубана под арестом

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марте об аресте его на 2 месяца и оставил его под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник суд отказал защите В.Рубана в изменении ему меры пресечения на домашний арест, а также отказал во взятии его на поруки внефракционного народного депутата Украины Надежде Савченко.

Как сообщалось, 14 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Н.Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

СБУ информировала, что повестки о вызове на допрос Н.Савченко в деле В.Рубана на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.

В то же время Н.Савченко 13 марта утверждала, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ, но обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения. Соответствующее письмо она направила на имя главы СБУ Василия Грицака.

Н.Савченко также отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста на 2 месяца.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд начал рассматривать апелляцию на арест Рубана, Н.Савченко хочет взять его на поруки

Суд отказал в отмене постановления Кабмина о механизме контроля над выплатами переселенцам

Восстановлены четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса

Порошенко не будет участвовать в процессе относительно лишения Саакашвили гражданства Украины – решение суда

Суд о госизмене Януковича не допрашивает свидетелей из-за их отсутствия

Суд рассмотрит 25 апреля иск Власенко относительно запрета нардепам ездить в командировки в пленарные недели

Суд арестовал подполковника полиции, подозреваемого в покрывании незаконной вырубки леса в Харьковской области

Савченко обещает явиться на допрос в СБУ, если получит повестку на руки

В отношении боевиков "ЛНР" открыли специальное досудебное расследование

В Фастове две девушки избили женщину и украли у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки ожидаются метели и гололедица

СБУ разоблачила военного на хищении оснастки "Булатов" на Черниговщине

Луценко допустил арест имущества предприятий Фирташа на более 500 млн грн

СБУ блокировала поставки автомобилей для боевиков "ЛНР" из Харьковской области

Правоохранители провели обыски в офисах ряда предприятий Фирташа

Нардепы просят генпрокурора и главу МВД взять под личный контроль расследование гибели главы Николаевского аэропорта

Почти 800 потенциальным незаконным мигрантам отказали в пропуске в Украину с начала года

В Кении умер последний самец северного белого носорога - представитель заповедника

Саркози взят под стражу в рамках расследования дела о финансировании избирательной кампании

Главная военная прокуратура завершила расследование по "налоговым площадкам" Клименко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА