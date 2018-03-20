СБУ блокировала поставки автомобилей для боевиков "ЛНР" из Харьковской области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО разоблачили схему поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований т.н. "ЛНР".

Как сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины, злоумышленники наладили транзит зарегистрированных в странах Евросоюза транспортных средств во временно оккупированные районы Луганской области. Автомобили из Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

Правоохранители задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи боевикам.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.