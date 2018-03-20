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12:05 20.03.2018

Суд отказал в отмене постановления Кабмина о механизме контроля над выплатами переселенцам

Суд отказал в отмене постановления Кабмина о механизме контроля над выплатами переселенцам

Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда г.Киева о признании противоправным и отмене постановления правительства о порядке назначения социальных выплат вынужденным переселенцам и контроля за проведением социальных выплат по месту их фактического проживания.

"Постановление Окружного административного суда г.Киева от 14 декабря 2017 отменить и принять по делу новое постановление следующего содержания: исковые требования Богучарской Татьяны Васильевны к Кабинету министров Украины о признании противоправным и отмене постановления №365 от 8 июня 2016 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам" оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

В частности, постановлением Окружного админсуда Киева от 14 декабря 2017 года исковые требования по отмене данного постановления были удовлетворены.

После чего Кабмин подал апелляцию на данное решение.

В ходе судебного разбирательства коллегия судей Киевского апелляционного админсуда заявила, что считает постановление Кабмина №365 выданным на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией Украины, обоснованно, справедливо, добросовестно, разумно с соблюдением принципа равенства перед законом, предотвращая несправедливой дискриминации, пропорционально и с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лиц.

Также отмечается, что суд первой инстанции не привел в судебном решении доводов, подтверждающих факт нарушения постановлением прав и охраняемых законом интересов истца.

В связи с чем, апелляционная жалоба Кабмина подлежит удовлетворению, а постановление Окружного админсуда г.Киева – отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.

Как сообщалось, 8 июня 2016 года Кабмин утвердил новый порядок назначения соцвыплат переселенцам и контроля за местом их фактического пребывания.

Данным документом Кабмин установил осуществление структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения проверки приведенных в справке о постановке переселенцев на учет сведений о фактическом месте проживания и составление акта обследования материально-бытовых условий семьи переселенцев. Согласно постановлению, такая проверка проводится только в отношении тех переселенцев, которые получают соцвыплаты, субсидии и льготы.

После чего, ряд общественных организаций, а также частных лиц начали подавать иски по отмене данного постановления и признании дискриминационными ряда положений документа.

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