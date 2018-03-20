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11:58 20.03.2018

Правоохранители провели обыски в офисах ряда предприятий Фирташа

Правоохранители провели обыски в офисах ряда предприятий Фирташа

Правоохранители провели обыски в офисах предприятий и торговцев ценными бумагами в рамках уголовного производства относительно неуплаты налогов на сумму более 500 млн грн рядом предприятий, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Л.Сарган сообщила, что департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Национальной полиции, расследуют уголовное производство по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины.

"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д.Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний. С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом Страхование" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

В дальнейшем, по ее словам, вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.

"Таким образом, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - сообщила Л.Сарган.

По ее информации, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Как сообщалось, 14 июня 2017 года СБУ провела обыск в помещениях ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина" и ЧАО "ДIМ страхование", ассистанской компании ООО "Финанс-Лайн" и общественного союза "Украинский страховой омбудсмен", входящих в финансовый холдинг Юрия Явтушенко.

15 июня СБУ заявила о пресечении масштабных финансовых махинаций с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому Виктору Януковичу, проиллюстрировав свой пресс-релиз бланками СК "ДIМ страхование" и "Саламандра-Украина".

3 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), распоряжением №2963 от 29 июня аннулировала 16 лицензий на добровольные виды страхования, выданные ЧАО "Страховая компания "ДІМ страхование" (Днепр) и восемь обязательных видов страхования. Кроме того, распоряжением №2962 от 29 июня аннулированы лицензии, выданные ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина" (Полтава) на осуществление 18 видов добровольного страхования и восьми видов обязательного. Оба распоряжения вступают в силу 30 июля 2017 года. Как отмечено в распоряжениях, причиной аннулирования лицензий СК "ДІМ страхование" и "Саламандра-Украина" стали факты, выявленные в результате внеплановых проверок компаний в апреле текущего года.

22 июня 2017 года Генпрокуратура заявила о разоблачении незаконной схемы разворовывания средств и уклонении от уплаты налогов рядом предприятий, входящих в бизнес-группу "Group DF" путем использования страхового рынка Украины. По данным Генпрокуратуры, речь идет о ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межриченский ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", ПАО "Азот" и других предприятиях группы. Согласно сообщению, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч.2 ст.205 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

23 августа в бизнес-группе "Group DF" бизнесмена Дмитрия Фирташа заявляют, что обнародованная на сайте Генеральной прокуратурой информация о якобы хищении предприятиями группы средств и неуплате налогов не соответствует действительности. "Все бизнесы Group DF работают строго в соответствии с украинским законодательством и, несмотря на давление, в полном объеме выполняют свои обязательства перед государством, как по выплате налогов, так и другим обязательным сборам и платежам", - говорится в заявлении, обнародованном департаментом корпоративных коммуникаций Group DF.

Обвинения Генпрокуратуры в бизнес-группе расценивают, как попытку оказать давление на нее и ее акционера. "Начиная с 2014 года, бизнесы группы систематически подвергаются травле со стороны разных государственных ведомств, включая Генеральную прокуратуру, антикоррупционные органы и местные органы самоуправления. Против бизнесов группы и топ-менеджеров предприятий сфабриковано множество уголовных дел, что в очередной раз демонстрирует заангажированность правоохранительных органов в отношении Group DF", - говорится в заявлении.

23 ноября 2017 года Окружной административный суд Киева решением от 22 ноября 2017 признал противоправным и отменил распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование рынков финансовых услуг, об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности СК "Саламандра-Украина".

Согласно Госреестру, конечным бенефициарным собственником "Саламандра-Украина" указан Ю.Явтушенко, "ДИМ Страхование" - руководитель компании Роман Маленко.

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