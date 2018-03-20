События

10:17 20.03.2018

В Кении умер последний самец северного белого носорога - представитель заповедника

 Носорог по имени Судан, последний самец крупнейшего по размерам подвида носорогов - северного белого носорога - умер в возрасте 45 лет в Кении, сообщил во вторник представитель кенийского заповедника Ol Pejeta Элоди Сампере.

"Он был ласковым гигантом с необыкновенным характером. Учитывая его размер, многие люди его боялись, но в нем не было ни капли жестокости", - сказал Э.Сампере.

Представитель заповедника отметил, что ученым удалось собрать генетический материал носорога и есть надежда, что подвид удастся восстановить, сообщает американский телеканал "Си-Эн-Эн".

В природоохранной организации WildAid, курировавшей умершего носорога, сообщили, что команда ветеринаров приняла решение усыпить носорога после значительного ухудшения состояния животного.

"Нам остается только надеяться, что мир извлечет урок из печальной кончины Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов", - заявил директор организации Питер Найтс.

"Несмотря на то, что стоимость рогов падает в Китае и Вьетнаме, браконьерство все еще угрожает всем видов носорогов", - добавил П.Найтс.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек

В Зимбабве более 700 носорогам спилят рога, чтобы они смогли остаться живыми

В Кении отключилось электричество из-за обезьяны, забравшейся в ГЭС

Семь человек погибли в результате обрушения здания в столице Кении

Самолет Air France был вынужден приземлиться в Кении из-за возможной угрозы теракта

Давка образовалась на антитеррористических учениях в университете в Кении, есть пострадавшие

Обама прибыл с визитом в Кению

В Кении в автобус бросили гранату, четверо погибших

Президент Кении обвинил МУС в расизме

Боевики "Аш-Шабаб" напали на два города на границе Кении и Сомали, есть жертвы

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 800 потенциальным незаконным мигрантам отказали в пропуске в Украину с начала года

Саркози взят под стражу в рамках расследования дела о финансировании избирательной кампании

Главная военная прокуратура завершила расследование по "налоговым площадкам" Клименко

Глава кинокомпании MGM Гэри Барбер уходит в отставку

Uber приостановила тестирование беспилотных машин после фатального инцидента

Турки вышли на демонстрацию в Копенгагене после нападения на посольство Турции

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 4 населенных пункта

Китай поддерживает все меры, которые ведут к денуклеаризации Корейского полуострова

Более 2 тыс. жителей Одесской области остаются без теплоснабжения

Премьер Госсовета КНР заверил общественность в продолжении Китаем политики открытости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА