События

08:57 20.03.2018

Турки вышли на демонстрацию в Копенгагене после нападения на посольство Турции

Граждане Турции, находящиеся в Копенгагене, провели акцию протеста в связи с нападением на турецкое посольство в Дании, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

Демонстранты собрались перед зданием посольства, выступив с осуждением этого инцидента.

По данным агентства, к демонстрантам также присоединились представители общин азербайджанцев и иракских туркоманов.

Нападение на посольство Турции в Копенгагене было совершено в ночь на понедельник. По данным датской полиции, четверо неизвестных забросали здание бутылками с зажигательной смесью.

В результате атаки никто не пострадал, однако зданию посольства нанесен ущерб. Нападавшим удалось скрыться.

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен и глава датского МИД Андерс Самуэльсен позднее выступили с осуждением этого инцидента.

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