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08:25 20.03.2018

Китай поддерживает все меры, которые ведут к денуклеаризации Корейского полуострова

Китай поддерживает все меры, которые ведут к денуклеаризации Корейского полуострова

Китай положительно оценивает потепление обстановки на Корейском полуострове и выступает за решение проблемы путем переговоров, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы рады потеплению обстановки на Корейском полуострове и поддерживаем все меры, которые направлены на решение ядерного вопроса Северной Кореи путем переговоров и консультаций", - сказал премьер на встрече с журналистами по завершении сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Он отметил, что "Китай будет прилагать максимальные усилия для денуклеаризации полуострова, развития и поддержания там мира и стабильности".

Ли Кэцян выразил надежду, что "все стороны проявят искренность, как можно скорее вынесут северокорейский ядерный вопрос на переговоры".

"Это будет выгодно для всех заинтересованных сторон и для всего мира", - подчеркнул он. Премьер Госсовета КНР добавил: "Мы граничим с Корейским полуостровом, его проблема непосредственно затрагивает интересы Китая, степень нашей озабоченности вполне понятна".

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