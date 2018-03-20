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07:11 20.03.2018

Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Совет национальной безопасности Великобритании соберется во вторник для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил ранее телеканал "Скай-ньюз".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

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Интерфакс-Украина
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