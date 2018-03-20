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00:15 20.03.2018

В ночь на 20 и 21 марта в Киеве изменят движение троллейбусы ночных маршрутов № 91н, № 92н, № 93Н

В ночь на 20 и 21 марта в Киеве изменят движение троллейбусы ночных маршрутов № 91н, № 92н, № 93Н

В ночь на вторник и среду изменят движение троллейбусы ночных маршрутов № 91н, № 92н, № 93Н, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В ночь на 20 и 21 марта вносятся изменения в движение ночных троллейбусных маршрутов № 91н, № 92н, № 93Н. Как сообщили в КП "Киевпастранс", это связано с заменой контактного провода на троллейбусной линии на Лыбидской площади и выполнением тросовых работ контактной сети на троллейбусной линии в районе путепровода возле станции метро "Нивки", – говорится в сообщении на сайте мэрии в понедельник.

В информации уточняется, что 20 марта с 00:30 до 5:00 движение ночного троллейбусного маршрута № 91н будет организовано следующим образом: ул. Милославская - б-р Дружбы Народов по постоянной схеме движения, далее - Демеевская пл. - ул. Саперно-Слободская; в обратном направлении: Демеевская ул. - б-р Дружбы Народов, далее - по постоянной схеме движения.

20 и 21 марта с 1:20 до 5:20 движение ночных троллейбусов маршрута № 92н организовано так: железнодорожный вокзал "Южный" - ул. Победы - ул. Довженко - ул. О. Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. Стеценко - Интернациональная пл. - ул. Гречка - просп. свободы; в обратном направлении: ул. Свободы - Интернациональная пл. - ул. Стеценко - ул. В. Черновола - Воздухофлотский просп. - железнодорожный вокзал "Южный".

Движение троллейбусов маршрута № 93Н будет закрыто 20 и 21 марта с 1:20.

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