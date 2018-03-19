В зоне АТО в понедельник не зафиксировано обстрелов позиций украинских военных

Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, 19 марта, соблюдали режим прекращения огня в полной мере, сообщили в штабе АТО.

"С начала суток режим полного прекращения огня на линии разграничения боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. По состоянию на 18:00 обстрелов наших позиций не зафиксировано", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В сообщении отмечается, что украинские военные, выполняющие задачи на первой линии обороны, "продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условия полного прекращения огня".