События

18:10 19.03.2018

В Запорожье сошел с рельсов трамвай и перевернулся автобус

В Запорожье сошел с рельсов трамвай и перевернулся автобус

В Запорожье сошел с рельсов и врезался в столб трамвай, а также перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, есть пострадавшие.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" инспектор Управления патрульной полиции Запорожья Руслана Доля, в понедельник днем в Днепровском районе Запорожья перевернулся автобус 49-го маршрута с 16 пассажирами.

"ДТП произошло на Днепровском шоссе. Маршрутный автобус перевернулся набок. Из 16 пассажиров, которые находились в салоне, пострадали две женщины. Они госпитализированы", - отметила Р.Доля.

По словам водителя, он не справился с управлением, поскольку заехал на заснеженный бордюр. В то же время как рассказали свидетели происшествия, маршрутка двигалась по скользкой дороге с большой скоростью.

Ведется следствие.

Кроме того, в понедельник в Шевченковском районе Запорожья трамвай сошел с рельсов, после чего врезался в забор частного дома и столб.

В пресс-службе патрульной полиции отметили, что в данном ДТП обошлось без потерпевших. "Вероятнее всего, водитель трамвая не выбрал безопасную скорость, из-за чего трамвай слетел с рельсов", - отметили в полиции.

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