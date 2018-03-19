На этой неделе в Украине работает многонациональная инспекционная группа по ДОВСЕ

Многонациональная инспекционная группа из США в составе 9 человек на этой неделе работает в Украине по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

"Во исполнение международных обязательств в сфере контроля над обычными вооружениями в период с 19 по 23 марта 2018 года на территории Украины будет находиться многонациональная инспекционная группа США в составе девяти человек для проведения двух инспекций объявленных мест по ДОВСЕ. В состав инспекционной группы США войдут представители Румынии и Польши", - сообщает Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в понедельник.

Цель упомянутых мероприятий - контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ. По условиям ДОВСЕ, международная инспекционная группа сообщит о месте первой инспекции через час после прибытия в пункт въезда-выезда Днепропетровск.