События

16:31 19.03.2018

На этой неделе в Украине работает многонациональная инспекционная группа по ДОВСЕ

На этой неделе в Украине работает многонациональная инспекционная группа по ДОВСЕ

Многонациональная инспекционная группа из США в составе 9 человек на этой неделе работает в Украине по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

"Во исполнение международных обязательств в сфере контроля над обычными вооружениями в период с 19 по 23 марта 2018 года на территории Украины будет находиться многонациональная инспекционная группа США в составе девяти человек для проведения двух инспекций объявленных мест по ДОВСЕ. В состав инспекционной группы США войдут представители Румынии и Польши", - сообщает Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в понедельник.

Цель упомянутых мероприятий - контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ. По условиям ДОВСЕ, международная инспекционная группа сообщит о месте первой инспекции через час после прибытия в пункт въезда-выезда Днепропетровск.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил

Командование сил логистики ВСУ будет сформировано до конца марта

Один военный погиб, семь получили ожоги в результате пожара на полигоне "Широкий лан"

В зоне АТО от пули снайпера погиб украинский военнослужащий

Боец ВСУ получил ранение при обстреле боевиками позиций у Красногоровки

Женщины-военнослужащие намного ответственнее мужчин - Порошенко

Статус участниц боевых действий есть у 7 тысяч украинских женщин

Новый ракетный комплекс для ВСУ может быть продемонстрирован заказчику в действии в конце 2019г - глава ГКАУ

Старт операции Объединенных сил на Донбассе даст указ президента – Генштаб

АТО на Донбассе может идти и во время операции Объединенных сил, это не взаимоисключающие мероприятия – Генштаб

ПОСЛЕДНЕЕ

В Израиле задержан сотрудник генконсульства Франции по подозрению в контрабанде оружия палестинцам

Эксперты ОЗХО приступили к работе в Солсбери по "делу Скрипаля"

СБУ заблокировала попытки пропагандистов РФ популяризировать в Интернете "Житомирскую народную республику"

Мэй заявила о наличии у России мотива и намерения отравить Скрипалей

Пашинский считает неприемлемым создание параллельных вертикалей командования ВСУ, предусмотренное президентским законопроектом о нацбезопасности

В Днепре из-за непогоды 20-21 марта объявлены выходными для бюджетников

Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния с января 2018 года

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

В Черновцах горит сектор продажи ковров на Калиновском рынке

В Раду на выборах могут пройти восемь партий – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА