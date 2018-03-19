События

16:23 19.03.2018

В Днепре из-за непогоды 20-21 марта объявлены выходными для бюджетников

В Днепре из-за непогоды 20-21 марта объявлены выходными для бюджетников

Городской голова Днепра Борис Филатов подписал распоряжение, которым 20 и 21 марта объявлено выходными для бюджетников, а школы должны перенести сроки весенних каникул на период с 20 по 26 марта.

"Официально. Завтра и послезавтра выходной для бюджетников. Рекомендуем всем сделать то же самое. Переносим каникулы для детей", - написал мэр Днепра на странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Он также выложил фотокопию соответствующего распоряжения. В документе, в частности, указано, что в учреждениях дошкольного образования в случае значительного уменьшения количества детей рекомендуется организовать дежурные группы.

В Днепре за минувшие сутки выпала двухмесячная норма осадков, высота снежного покрова местами достигла 68 см.

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