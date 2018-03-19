Никто из депутатов не видел оружия у Савченко в Раде в четверг

Никто не видел оружия у внефракционного народного депутата Надежды Савченко в четверг на минувшей неделе, 15 марта, когда она пришла в парламент, сообщил начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей.

"Ни один военнослужащий не сообщил мне о том, что он видел гранаты или какие-то другие взрывоопасные устройства", - сказал В.Гелетей журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, действительно ли в четверг в сумке Н.Савченко были гранаты.

Он отметил, что, к сожалению, в настоящее время законодательство не дает сотрудникам Госохраны права досматривать личные вещи народного депутата.

Отвечая на уточняющий вопрос, имела ли при себе Н.Савченко в четверг наградной пистолет, начальник УГО сказал: "Мы так считаем, что был наградной пистолет, но никто его не видел, и она его не демонстрировала, она его не сдавала перед тем, как зайти в Верховную Раду".

В.Гелетей напомнил, что существует постановление, которое запрещает проносить оружие в Верховную Раду и обязывает сдавать его представителям УГО, однако механизма проверки, если народный депутат занесет оружие, или какие-то другие опасные предметы, не существует.

Как сообщалось, 15 марта на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента. "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в этом зале. Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил", - сказал он.

В тот же день ранее ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о том, что Н.Савченко в четверг якобы прибыла в сессионный зал, принеся с собой боеприпасы. При этом она общалась с народными депутатами в кулуарах парламента.

Вечером того же дня эфире телеканала Newsone она уклонилась от ответа на вопрос, приносила ли она сегодня в сессионный зал оружие: "У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить. Закон разрешает мне не разглашать и не показывать это".

При этом Н.Савченко заявила, что с наградным оружием в здание парламента приходят многие народные депутаты.