"Укролия" готовит на экспорт первые партии органического нерафинированного масла в Нидерланды, Литву, Францию, Швейцарию

Компания "Укролия" (Полтавская обл.) готовит на экспорт первые партии органического нерафинированного масла (около 500 тонн) в Нидерланды, Литву, Францию, Швейцарию.

"Пока вся произведенная нами органическая продукция идет на экспорт", - сообщил журналистам руководитель проекта "Укролия Органик", руководитель отдела поставки сырья ООО "Укролия" Максим Турко в кулуарах 2-го международного конгресса "Органическая Украина 2018".

По его словам, на заводе "Укролия Органик" в ближайшее время будет запущена линия для фасовки органических масел, которые будут реализовываться в Украине.

"Продукцию, которая вскоре появится на полках торговых сетей Украины, мы будем фасовать под ТМ Garna Organic", - отметил М.Турко.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года "Укролия" запустили завод по производству органических масел "Укролия Органик" в пгт Диканька (Полтавской обл.). Инвестиции в него составили около 50 млн грн.

Компания планирует перерабатывать в год 18 тыс. тонн подсолнечника, 50 тыс. тонн сои, производить 7,020 тыс. тонн в год органического подсолнечного масла, 6,750 тыс. тонн органического соевого масла, 7,100 тыс. тонн жмыха, 3 тыс. тонн лузги подсолнечника,

ООО "Укролия" основано в 2001 году. Занимается производством и реализацией фасованного и наливного подсолнечного масла, подсолнечного жмыха, лузги. Ее производственные комплексы расположены в Диканьке и Зенькове (Полтавской обл.).

Фасованное подсолнечное масло реализуется под торговыми марками "Диканька", "Диканьский Хуторок", "Маслинка", Garna, Olinalli.

По данным компании, "Укролия" занимает около 15% украинского рынка фасованного подсолнечного масла.

Экспорт продукции осуществляется более чем в 40 стран мира.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром "Укролии" является Богдан Есипов, Вадим Швачка, Юрий Шевченко.