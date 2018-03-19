12 мирных жителей было убито и 61 ранен на Донбассе за три месяца

С 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 73 случая гибели и ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины, заявляет председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"12 были убиты и 61 ранен", - рассказала Ф.Фрейзер в ходе 21-го квартального доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине в понедельник.

При этом она отметила, что после декабря 2017 года количество пострадавших уменьшилось, а в феврале смертей среди гражданского населения зафиксировано не было. В то же время, в марте 2018 года было зафиксировано три случая смерти, а также семь пострадавших среди гражданских лиц.

"То есть, мы можем говорить о том, что гражданское население страдает", - сказала председатель Мониторинговой миссии ООН.

Она также отметила, что продолжается разрушение важных объектов инфраструктуры, ее восстановлению мешают постоянные обстрелы. "В частности, Донецкая фильтровальная станция, поставляющая воду 345 тысячам людей по обе стороны конфликта, обстреливается чаще, чем любой другой объект инфраструктуры… Это составляет определенные сложности на гражданского населения", - сказала Ф.Фрейзер.