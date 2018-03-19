Закон "Об ООО и ОДО" официально опубликован

Закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (№2275-VIII) опубликован в "Голосе Украины" 17 февраля 2018 года.

"Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме части второй статьи 23 этого закона, которая вступает в силу через один год со дня вступления в силу этого закона", – говорится в тексте документа.

Вторая часть ст. 23 регулирует случаи, когда наследник или правопреемник в течение года со дня завершения срока для вступления в наследство не подал заявления о приеме в общество. В таком случае общество получает право на его исключение, если речь идет о доле до 50%, или о ликвидации общества, если доля свыше 50%.

Согласно закону, он заменяет нормы закона от 1991 года "О хозяйственных обществах" в части ООО и ОДО.

"В течение года со дня вступления в силу этого закона положения устава ООО, ОДО, не соответствующие этому закону, являются действующими в части, соответствующей законодательству на день вступления в силу этого закона", – отмечается также в документе.

В то же время, согласно ему, этот пункт не применяется при внесении изменений в устав ООО и ОДО. При приведении уставов в соответствие с новым законом админсбор не взимается.

Переходными и заключительными положениями закона также установлено, что до внесения соответствующих изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс при рассмотрении в суде спора о нарушении преимущественного права участника общества такой участник должен внести на депозитный счет суда сумму, уплаченную другим покупателем за долю в обществе. Это позволяет, в случае решения суда, выполнить новую норму закона о передаче проданной другому покупателю доли участнику общества.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля 2018 года поддержала в повторном втором чтении и в целом закон "Об ООО и ОДО". Президент Петр Порошенко 13 марта публично подписал его на встрече с бизнесом.

По словам старшего юриста юридической фирмы Integrites Василия Юрмановича, принятый закон позволит сбалансировать права участников ООО и усиливает роль устава во взаимоотношениях между совладельцами бизнеса. "Например, устав может предусматривать иной срок уплаты взноса в уставный капитал, чем установленный законодательством. Участники могут сами определять необходимое количество голосов для решения тех или иных вопросов. Это позволит сбалансировать их права исходя из конкретного распределения голосов", - пояснил юрист.

Он добавил, что разрешенные законом корпоративные договоры также позволяют устанавливать обязательства по голосованию на общем собрании или в других органах управления, договариваться о некоторых правилах и соблюдать их. По словам эксперта, участники наперед смогут договориться об условиях выхода, обязательной продаже или выкупе долей друг друга, отказе от преимущественного права приобретения доли и т. д.