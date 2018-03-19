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12:14 19.03.2018

Суды преимущественно поддержали ритейлеров в деле АМКУ о картельном сговоре

Суды преимущественно поддержали ритейлеров в деле АМКУ о картельном сговоре

Судебная система в большинстве своих решений поддержала иски ритейлеров и признала недостаточными доказательства Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о картельном сговоре крупнейших ритейлеров в 2015 году, сообщил голова АМКУ Юрий Терентьев.

"В деле ритейлеров: по большинству дел суд принял решения на пользу истцов, то есть не в пользу АМКУ. В большинстве решений было заявлено, что доказанность фактов недостаточная для решения АМКУ, принятого в апреле 2015 года по итогам расследования, которое проводилось в 2012-2014 гг. Поэтому вынесение решения по делу "АСНильсен" предстоит суду", - пояснил Ю.Терентьев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, АМКУ в конце апреля 2015 года, завершив рассмотрение дела о картельном сговоре между крупными продуктовыми торговыми сетями и исследовательской компанией ООО "АСНильсен Юкрейн", признал ответчиков по этому делу виновными. Совокупный размер наложенного на ответчиков штрафа составил 203,616 млн грн, или 0,1% их оборота за 2014 год, тогда как максимальный размер штрафов предусмотрен на уровне до 10% годового оборота.

В перечень ответчиков вошли 19 субъектов, в частности, операторы крупных продовольственных сетей Fozzy Group, АТБ, "Метро", "Ашан", Novus, "Велика кышеня", Billa, "Край", "Фуршет", "Эко-маркет".

Высший хозяйственный суд Украины в 2016 года отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Киевский хозсуд при повторном рассмотрении дел принял решение в пользу ритейлеров.

По данным Госреестра судебных решений, некоторые ответчики в данном деле прошли суды всех инстанций и добились окончательной отмены решения АМКУ в части, касающейся их компании.

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