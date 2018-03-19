События

08:06 19.03.2018

В Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч человек

В с.Крыжановка Одесской области без теплоснабжения из-за отсутствия лимита на газ при минусовой температуре остались более двух тысяч человек, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"18 марта в 21:25 в ГСЧС поступила информация о том, что в с.Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 чел.). Температура воздуха 3 градуса мороза", – сказано в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что восстановление газоснабжения запланировано на 19 марта.

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Интерфакс-Украина
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