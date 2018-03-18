События

23:08 18.03.2018

Дальний беспилотник-разведчик ВВС США совершил серию подлетов к границам РФ в ходе выполнения задания над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в воскресенье в ходе проведения очередного многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения на Донбассе несколько раз приближался к российским рубежам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, с утра в течение 11 часов летал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

По данным, полученным "Интерфаксом", в ходе полета американский разведчик осуществил не менее семи пролетов на расстоянии приблизительно 40-55 км от граничащих с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области на высоте около 16 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник в воскресенье утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону российской границы. Он начал курсировать вдоль линии разграничения на Донбассе, совершая полет на расстоянии приблизительно 70-80 км от нее.

После этого вечером беспилотник ушел из воздушного пространства над Донбассом. В настоящее время он возвращается на аивиабазу в Италии.

Самый большой в мире разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4B Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн, а размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров. Стоимость стратегического беспилотника RQ-4B Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится в $31 тыс.

С начала текущего года беспилотник ВВС США RQ-4B регулярно используется для ведения разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР, а также у российских границ в регионе Балтики и на Черном море. Как сообщалось, в минувшую пятницу был зафиксирован 11-ти часовой полет аналогичного американского беспилотника у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

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