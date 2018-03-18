События

18:50 18.03.2018

И.о. директора Николаевского аэропорта Волошин застрелился

И.о. директора Николаевского аэропорта Волошин застрелился

Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывший военный летчик, ветеран АТО, Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством в воскресенье.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области сообщает, что 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области, не называя его имени и названия предприятия.

"Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков. Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса "умышленное убийство", ведется следствие.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщают в полиции.

Местное издание "НикВести" и портал "Преступности.НЕТ" сообщают, что речь идет о В.Волошине, который с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. В 2014 году совершил 33 боевых вылета, награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, в 2017 году получил орден "Народный герой Украины".

"После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ", - пишет "НикВести".

По данным издания, российские власти обвиняли В.Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый над Донбассом, однако эта версия была опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

"Супруга и Владислав родом из Луганской области. Вместе с двумя детьми в Николаеве они жили на съемной квартире. Как отметил собеседник издания в Нацполиции, супруга сообщила, что в последние дни Владислав был замкнут и говорил о неприятностях на работе", - пишет "Преступности.НЕТ"

В январе 2018 года он стал исполняющим директора КП "Николаевский международный аэропорт".

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