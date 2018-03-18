События

16:45 18.03.2018

Активисты приехали к дому Порошенко в Козине и требуют его отставки

Группа активистов прибыла в пгт Козин Обуховского района Киевской области к дому президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в воскресенье после завершения акции протеста на Майдане Независимости в центре Киева, организованного партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки П.Порошенко и других изменений в политической жизни Украины, часть активистов организовали автомобильную колонну, которая направилась к дому главы государства.

На подъезде к месту проживания П.Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. После этого активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешим ходом.

В настоящее время на улице возле высокого забора, окружающего дом президента, находится около 150-200 митингующих. Они выкрикивают лозунги с призывами отставки П.Порошенко и критикой его деятельности.

Митингующих сопровождали правоохранители в спецобмундировании. Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины в спецэкипировке.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор

Верховный суд продолжит 23 марта рассматривать иск Саакашвили к Порошенко по указу о лишении гражданства

Порошенко инициирует строительство около 200 общежитий для контрактников в 2018 году

Порошенко заявляет о готовности украинской стороны к запуску КПВВ "Золотое", но боевики срывают его открытие

Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил - Порошенко

Порошенко назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил

Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине

Порошенко не будет участвовать в процессе относительно лишения Саакашвили гражданства Украины – решение суда

Порошенко рассказал актеру Рено о преимуществах съемки кино в Украине

Премьер Словакии заявил о готовности подать в отставку на фоне кризиса, связанного с убийством журналиста

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое участников митинга на Майдане Независимости в Киеве задержаны

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства в связи с непогодой

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства в связи с непогодой

В Хельсинки запланированы американо-северокорейские консультации

Участники акции за разрыв дипотношений с РФ забросали подъезды к российскому консульству в Киеве яйцами и зеленкой

Акция за разрыв дипотношений с РФ проходит у российского консульства в Киеве

Митинг на Майдане Независимости завершился, активисты разобрали металлические конструкции

Французские эксперты устанавливают причины аварии на "канатке" в грузинском Гудаури

Во Львове националисты не пустили голосовать двоих граждан РФ

КПП на государственной границе Украины работают в штатном режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА