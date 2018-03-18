Участники акции за разрыв дипотношений с РФ забросали подъезды к российскому консульству в Киеве яйцами и зеленкой

Несколько участников акции "Народный разрыв дипломатических отношений с агрессором", которая проходит неподалеку от здания консульского отдела посольства РФ в Украине в Киеве, начали поджигать факелы, а также бросать в сторону корпусов консульства яйца, снежки и бутылочки с зеленкой.

Правоохранители обращались к протестующим с просьбой не делать этого, но не противодействовали им физически.

Пикетчики в свою очередь заявили, что не намерены конфликтовать с бойцами Национальной гвардии и бросать в них что-либо.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", само здание консульства находится в нескольких десятках метров от места проведения акции по ул.Добровольческих батальонов и яйца с зеленкой до его территории не долетали.

По состоянию на 16:05 активисты заявили, что акция завершена и начали постепенно расходиться. По итогам пикета правоохранители никого не задержали.

Как сообщалось, в акции принимали участие около 50 активистов добровольческого движения "ОУН", Комитета освобождения политзаключенных, "Черного комитета" и Коалиции участников оранжевой революции (КУПР), изначально мероприятие носило мирный характер.

К самому зданию консульства правоохранители участников пикета не пропускали, на въезде на ул.Добровольческих батальонов со стороны ул.Старонаводницкой установлено заграждение, возле которого и проходил пикет. Территорию возле здания консульства охраняет около 40 правоохранителей и несколько сотрудников полиции коммуникации.