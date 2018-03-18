События

14:07 18.03.2018

Французские эксперты устанавливают причины аварии на "канатке" в грузинском Гудаури

Французские эксперты устанавливают причины аварии на "канатке" в грузинском Гудаури

Международные эксперты французской компании Bureau Veritas, являющейся мировым лидером в области испытаний, инспекций и сертификации канатных дорог, прибыли в Гудаури и уже приступили к изучению причин крупной аварии, происшедшей 16 марта на одном из подъемников этого горнолыжного курорта Грузии.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Минэкономразвития Грузии, вместе с ними в установлении деталей ЧП участвуют эксперты австрийско-швейцарской компании Doppelmayr, производителя этой канатной дороги, смонтировавшей ее в Гудаури, а также представители прокуратуры Грузии, Национального бюро экспертизы имени Самхараули и Агентства по техническому и строительному надзору министерства экономики и устойчивого развития республики.

"Правительство считает, что заключение экспертов должно быть абсолютно беспристрастным со стороны всех подключенных к процессу, поскольку речь идет не только о конкретном инциденте, во время которого пострадали люди, но и о репутации нашей страны", - заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Грузии Дмитрий Кумсишвили перед началом экспертного изучения причин аварии.

Канатная дорога на вершине горы Садзели, предназначенная для опытных лыжников и сноубордистов, была смонтирована в Гудаури в 2007 году. В последний раз канатка была проверена в декабре 2017 года компанией CA International, которая представляет собой аккредитованный в Грузии орган инспектирования.

"Это одна из десяти тысяч канатных дорог, которые наша компания смонтировала по всему миру. Конечно же, с нашей стороны все нормы безопасности были защищены. Сейчас необходимо подождать, пока вместе с властями мы не установим причину произошедшего, и уже потом сможем говорить о дополнительных деталях", - сказал представитель компании Doppelmayr в эфире телеканала "Рустави 2".

Как сообщалось, в результате аварии, происшедшей 16 марта на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, после чего кресла вдруг стремительно начали скатываться назад и врезались друг в друга, в результате чего люди стали падать с высоты на снег. Позже была озвучена еще одна версия - неисправность тормозной системы канатной дороги.

В связи с происшедшим МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, в 2 часах езды от Тбилиси. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Грузинская компания "Red-Co" за свой счет приглашает всех пострадавших в Гудаури и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне

Один из пострадавших в Гудаури украинцев уже вернулся на родину

Украинка, пострадавшая вследствие аварии на канатке в Гудаури, прооперирована

Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД

Среди пострадавших во время аварии на канатке в грузинском Гудаури семеро иностранцев, в том числе двое граждан Украины

В Грузии мобилизуют все усилия на борьбу с мраморными клопами

Глава парламента Грузии заявил о важности ускоренного вступления страны в НАТО для стабильности в регионе

Германия депортировала на родину 65 граждан Грузии, нарушивших условия безвизового нахождения в ЕС

Восемь квартирных воров из Грузии задержаны во Франции

Направленный в 2017 году в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили остается в силе

ПОСЛЕДНЕЕ

Митинг на Майдане Независимости завершился, активисты разобрали металлические конструкции

Во Львове националисты не пустили голосовать двоих граждан РФ

КПП на государственной границе Украины работают в штатном режиме

На Майдане проходит митинг Руха новых сил Саакашвили

Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет

В начале следующей недели сохранится зимняя погода

Пикет националистов перед зданием генконсульством РФ в Харькове проходит мирно

Саакашвили опять заявляет о готовности приехать в Украину и предстать перед судом

Акция националистов у здания посольства РФ в Киеве проходит мирно

В центре Киева дежурят 1500 правоохранителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА