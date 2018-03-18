Французские эксперты устанавливают причины аварии на "канатке" в грузинском Гудаури

Международные эксперты французской компании Bureau Veritas, являющейся мировым лидером в области испытаний, инспекций и сертификации канатных дорог, прибыли в Гудаури и уже приступили к изучению причин крупной аварии, происшедшей 16 марта на одном из подъемников этого горнолыжного курорта Грузии.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Минэкономразвития Грузии, вместе с ними в установлении деталей ЧП участвуют эксперты австрийско-швейцарской компании Doppelmayr, производителя этой канатной дороги, смонтировавшей ее в Гудаури, а также представители прокуратуры Грузии, Национального бюро экспертизы имени Самхараули и Агентства по техническому и строительному надзору министерства экономики и устойчивого развития республики.

"Правительство считает, что заключение экспертов должно быть абсолютно беспристрастным со стороны всех подключенных к процессу, поскольку речь идет не только о конкретном инциденте, во время которого пострадали люди, но и о репутации нашей страны", - заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Грузии Дмитрий Кумсишвили перед началом экспертного изучения причин аварии.

Канатная дорога на вершине горы Садзели, предназначенная для опытных лыжников и сноубордистов, была смонтирована в Гудаури в 2007 году. В последний раз канатка была проверена в декабре 2017 года компанией CA International, которая представляет собой аккредитованный в Грузии орган инспектирования.

"Это одна из десяти тысяч канатных дорог, которые наша компания смонтировала по всему миру. Конечно же, с нашей стороны все нормы безопасности были защищены. Сейчас необходимо подождать, пока вместе с властями мы не установим причину произошедшего, и уже потом сможем говорить о дополнительных деталях", - сказал представитель компании Doppelmayr в эфире телеканала "Рустави 2".

Как сообщалось, в результате аварии, происшедшей 16 марта на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, после чего кресла вдруг стремительно начали скатываться назад и врезались друг в друга, в результате чего люди стали падать с высоты на снег. Позже была озвучена еще одна версия - неисправность тормозной системы канатной дороги.

В связи с происшедшим МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, в 2 часах езды от Тбилиси. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.