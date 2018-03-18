Во Львове националисты не пустили голосовать двоих граждан РФ

Представители правых партий заблокировали доступ к зданию генконсульства РФ во Львове как минимум для двоих граждан, желавших проголосовать на выборах президента РФ.

Как сообщает пресс-служба Львовской областной организации ВО "Свобода", кроме того, представители правых партий сожгли возле входа в консульство макет столицы РФ города Москвы размером приблизительно 35х40 см, собранный из конструктора.

Как сообщалось, несколько десятков правых пикетируют генконсульство во Львове в знак протеста против выборов президента РФ, в частности, на территории оккупированного Крыма.

16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.