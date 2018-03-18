Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет

Увеличение количества россиян, выезжающих из Украины для голосования на выборах президента РФ, в последние дни Госпогранслужба Украины не фиксирует.

"Ажиотажа на украинско-российской границе нет. Массового выезда россиян для голосования в Россию не наблюдается", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

Народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") предложил россиянам, проживающим в Украине и желающим проголосовать на выборах, выехать в день голосования в Россию и осуществить волеизъявление там.