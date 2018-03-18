События

11:25 18.03.2018

Акция националистов у здания посольства РФ в Киеве проходит мирно

Активисты националистических движений продолжают акцию протеста возле ограждения, выставленного вокруг посольства России на проспекте Воздухофлотском со стороны улицы Курской.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на проспекте установлены две агитационные палатки ВО "Свобода" и две палатки "Национального корпуса".

На ограждении националисты развесили баннеры с надписями "Вон московских оккупантов", "Смерть врагам", "Нет выборам Путина в Украине". Рядом выставили позолоченный карликовый бюст президента РФ.

Полиция не пускает к зданию посольства России в Украине желающих проголосовать на выборах президента РФ, которые не являются сотрудниками посольства.

Тем, кто возмущается, правоохранители предъявляют соответствующее распоряжение.

Всего таким образом "развернули" более 10 человек. От комментариев желающие осуществить волеизъявление отказываются.

Активисты организации "Сокол" зажгли 4 фаера, однако не объяснили, зачем они это сделали.

Также на проспекте в железных бочках развели огонь, организовали раздачу горячего чая.

На месте присутствуют медики "Красного креста", в комментарии корреспонденту они отметили, что за медпомощью к ним никто не обращался

Акция проходит мирно.

Квартал под усиленной охраной правоохранителей.

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