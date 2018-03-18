События

10:29 18.03.2018

Акция националистов у здания консульства РФ во Львове проходит без эксцессов

Около 30 человек проводят пикет генерального консульства РФ во Львове.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", они стоят возле здания консульства с флагами ВО "Свобода" и держат плакаты: "Ни одного голоса оккупанту", "Добро пожаловать в ад", "Крым – это Украина", "Чемодан-вокзал-Россия".

По данным полиции, акция проходит без эксцессов. Движение по улице Левицкого, на которой размещено генконсульство РФ во Львове, не ограничено.

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