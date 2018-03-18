Возле генконсульства РФ во Львове спокойно и безлюдно

Возле здания генерального консульства Российской Федерации во Львове, расположенного в уютном районе вблизи центра города, ажиотажа в день выборов президента России не наблюдается.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во Львове 10 градусов мороза. Прохожих воскресным утром на улице почти нет.

Возле консульства время от времени проходит полицейский патруль. Желающих войти на территорию консульства пока нет. На территории консульства также не заметно передвижения людей, кроме помещения, в котором расположена охрана.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил, что 18 марта режим охраны диппредставительств РФ в Украине будет проводиться таким образом, что на их территорию смогут пройти только лица с дипломатическими паспортами.

Ранее представитель генконсульства в телефонном разговоре с корреспондентом агентства заявил, что по всем вопросам относительно выборов президента РФ следует обращаться в ЦИК РФ.