События

09:41 18.03.2018

Возле генконсульства РФ во Львове спокойно и безлюдно

Возле генконсульства РФ во Львове спокойно и безлюдно

Возле здания генерального консульства Российской Федерации во Львове, расположенного в уютном районе вблизи центра города, ажиотажа в день выборов президента России не наблюдается.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во Львове 10 градусов мороза. Прохожих воскресным утром на улице почти нет.

Возле консульства время от времени проходит полицейский патруль. Желающих войти на территорию консульства пока нет. На территории консульства также не заметно передвижения людей, кроме помещения, в котором расположена охрана.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил, что 18 марта режим охраны диппредставительств РФ в Украине будет проводиться таким образом, что на их территорию смогут пройти только лица с дипломатическими паспортами.

Ранее представитель генконсульства в телефонном разговоре с корреспондентом агентства заявил, что по всем вопросам относительно выборов президента РФ следует обращаться в ЦИК РФ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сотрудников дипучреждения, в том числе членов избиркома, в посольство РФ в Киеве пропустили беспрепятственно

Доступ к посольству России в Киеве перекрыт

Доступ к российскому посольству в Одессе перекрыли сотрудники полиции

Националисты пикетируют здание генконсульства РФ в Харькове

Посольство РФ в Киеве пикетируют националисты, Воздухофлотский проспект частично перекрыт правоохранителями

В России утверждают, что Киев нарушит международные обязательства, блокируя голосование россиян в Украине

Во Львове на взятке в 105 тыс. грн задержан глава райадминистрации

В МинТот призывают крымчан игнорировать проводимые "выборы"

В РФ началось голосование на президентских выборах

СБУ выдворила в РФ сотрудницу российского телеканала,  которая готовила провокации

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве временно изменены маршруты общественного транспорта, который курсировал по Воздухофлотскому проспекту

Полиция не нашла взрывоопасных предметов у здания российского генконсульства в Одессе

Автобусы №№24,114 в Киеве временно изменят свои маршруты

Киберполиция разоблачила ОПГ занимавшуюся создании сайтов для продажи несуществующих автозапчастей

За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ

Ли Кэцян переизбран на пост премьера Госсовета КНР

Нацполиция обезопасила мирные собрания граждан на Закарпатье

Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля

В Днепре прошел марш добровольцев

В "Рухе новых сил" заявили о задержании правоохранителями активистов партии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА