События

09:23 18.03.2018

Доступ к посольству России в Киеве перекрыт

Полиция не пускает к зданию посольства России в Украине желающих проголосовать на выборах президента РФ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", желающим осуществить волеизъявление, прибывшим на данный избирательный участок, сотрудники полиции объясняют, что сегодня в здание пускают лишь сотрудников дипучреждения.

По состоянию на 9.00, к посольству приходили лишь несколько человек, делающих проголосовать.

В то же время, у ограждения, выставленного на проспекте Воздухофлотском со стороны улицы Курской, продолжается акция националистов.

Около сотни молодых людей стоят с флагами ВО "Свобода", "Правый сектор", "Нацкорпус", из колонок звучит патриотическая музыка.

Никаких действий активисты не предпринимают, позже намерены провести театрализованный флешмоб.

Правопорядок в квартале обеспечивает очень большое количество правоохранителей.

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