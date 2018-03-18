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08:45 18.03.2018

Доступ к российскому посольству в Одессе перекрыли сотрудники полиции

Полтора десятков сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства РФ в Одессе.

По их словам, проезд через кордон могут осуществлять только жители близлежащих домов.

В настоящее время, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представителей радикальных общественных организаций у здания генконсульства нет. При этом за зоной перекрытия стоят два автозака.

Открылся ли участок для голосования пока не известно, так как в консульстве пока не отвечают на телефонные звонки.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

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