Посольство РФ в Киеве пикетируют националисты, Воздухофлотский проспект частично перекрыт правоохранителями

Здание посольства Украины в Киеве в воскресенье, в день выборов президента РФ, усиленно охраняют правоохранители.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время обстановка спокойная.

Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

По состоянию на 8.30 возле ограждения, выставленного правоохранителями на Воздухофлотском проспекте возле посольства Росси, собралось около сотни активистов националистических движений. Молодые люди держат в руках флаги "ВО Свобода", Национального корпуса, Правого сектора и организации С14. Также присутствует около 30 человек с символикой национальных дружин.

Собравшиеся пока никаких действий не принимают. В квартале присутствует большое количество правоохранителей. Также есть наблюдатели СММ ОБСЕ.

Из автомобиля с колонками звучит патриотическая музыка. Пикетчики выставили фотографии, на которых изображены действия РФ в Грузии и Украине.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.