В России утверждают, что Киев нарушит международные обязательства, блокируя голосование россиян в Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что киевские власти нарушат ряд международных документов в случае блокировки доступа в российские загранучреждения в Украине в день выборов президента РФ.

По словам А.Лукашевича, которые приводятся в "Твиттере" на странице российского представительства при ОБСЕ, речь идет о нарушении Киевом Хельсинского заключительного акта 1975 года, Итогового документа венской встречи СБСЕ 1989 года, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Документа московского совещания СБСК 1991 года.

Ранее член ЦИК РФ Василий Лихачев сообщил, что временный поверенный в делах РФ в Украине Алексей Лукашик в субботу встретился с главой МВД Украины Арсеном Аваковым и поставил вопрос о необходимости обеспечить голосование российских граждан на выборах президента.

Как сообщалось, 16 марта министр внутренних дел Украины А.Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах… Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - говорится в заявлении МВД Украины, обнародованном А.Аваковым на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

При этом в этот день будет обеспечена должная охрана всех российских дипучреждений. "Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, во избежание провокаций и возможных тяжких последствий подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий – согласно Венской конвенции", - говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что 21 февраля направили в МИД РФ ноту №610/23-110-236, в которой заявили решительный протест с требованием не проводить выборы 18 марта в оккупированном РФ Крыму. "МИД Украины отметило, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодня РФ не отказалась от своих противоправных намерений", - поясняется в документе.

В этих условиях МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации – подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - резюмируется в заявлении.