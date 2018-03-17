Суд отказался отпустить соратника Саакашвили Дангадзе под домашний арест

Печерский районный суд Киева 16 марта отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест соратнику лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериону Дангадзе.

"Суд не принял во внимание ни опровержение стороной защиты фактов необходимости и возможностей проведения следственных (розыскных) действий, ни тот факт, что Михеил Саакашвили как фигурант дела уже не находится на территории Украины, ни то, что материалы по нему были выделены в отдельное производства, которое впоследствии было остановлено", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Роман Кругляк.

При этом он отметил, что суд признал нарушение прав С.Дангадзе и принял меры по их восстановлению, в частности, обязал прокурора не препятствовать свиданиям подозреваемого с родными. Также судья обязал прокурора провести расследование по угрозам в адрес матери С.Дангадзе от неустановленных лиц.

Кроме того, 16 марта состоялось еще одно судебное заседание, на котором был допрошен один из двух "засекреченных" свидетелей по так называемому делу "о деньгах Курченко", в котором фигурирует С.Дангадзе. Свидетеля допрашивали с использованием телесвязи из помещения, в котором он находился, с изменением его голоса с помощью электронных средств и сокрытием его настоящего лица.

"Свидетель использовал заметки, записи, а также сообщил о том, что имел в распоряжении копии протоколов предыдущих допросов. Последний факт вызвал удивление даже у прокурора. Свидетель путался в событиях и обстоятельствах проведения негласных следственных розыскных действий. Показания свидетеля ставят под сомнение его участие в проведении следственных и розыскных действий, а также реальность знакомства с главными фигурантами дела", - утверждает адвокат Р.Кругляк.

Как сообщалось, 5 декабря 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" С.Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на деятельность в Украине.

С.Дангадзе был задержан 4 декабря. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины.

6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал С.Дангадзе на два месяца без права залога. Впоследствии арест продлевали.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

С.Дангадзе подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2, ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 УК Украины (в частости, речь идет о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности).