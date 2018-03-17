События

14:53 17.03.2018

Сообщения о подозрении после обысков на "Новой поште" не составлялись, досудебное следствие продолжается - Сарган

Сообщения о подозрении после обысков на "Новой поште" не составлялись, досудебное следствие продолжается - Сарган

После обысков в офисах и складских помещениях Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляет деятельность ООО "Нова пошта" и родственные с ним предприятия, через которые проходила пересылка денежных средств по Украине, сообщения о подозрении не составлялись.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

Как отмечено в сообщении, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Нова пошта" и других родственных предприятий, которые при участии должностных лиц Государственной фискальной службы, с целью получения неправомерной выгоды для "Новой пошты", осуществили "прикрытие его (предприятия "Нова пошта – ИФ) незаконных финансовых услуг".

По информации правоохранителей, это привело к непоступлению обязательных налоговых средств, умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Досудебное следствие проводится по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и частью 3статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

"По результатам проведенных обысков выявлены и изъяты документы относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО "Нова пошта" и наличные денежные средства, неучтенные и неоприходованнные в кассе и бухгалтерских документах.

Как сообщалось, накануне правоохранители провели обыски в офисах компании "Нова пошта" в нескольких городах.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокуратура проводит обыск в ряде офисов компании "Нова Пошта"

Суд дал разрешение на заочное расследование в отношении Курченко

Главу Новониколаевской РГА и председателя райсовета задержали в их рабочих кабинетах за взяточничество

Экспертиза подтвердила подлинность голосов на аудиозаписях разговоров между Саакашвили и Курченко

ГПУ рассматривает требование Данилюка об отставке Луценко как желание избежать ответственности за неуплату налогов

Задержанный 15 декабря в Днепре представитель "cамообороны Крыма" арестован на 2 месяца

Суд арестовал девятерых подозреваемых в разбоях и похищении ювелирных изделий на 15 млн грн – Сарган

Суд арестовал девятерых подозреваемых в разбоях и похищении ювелирных изделий на 15 млн грн

Суд арестовал Дангадзе на 2 месяца без права внесения залога

Сотрудники Генпрокуратуры провели обыски у "агента Катерины"

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отказался отпустить соратника Саакашвили Дангадзе под домашний арест

В Днепре открыли армянский храм - крупнейший в Восточной Европе

Украинка, пострадавшая вследствие аварии на канатке в Гудаури, прооперирована

СБУ выдворила в РФ сотрудницу российского телеканала,  которая готовила провокации

Действия Киева по голосованию 18 марта продиктованы принципиальной позицией в борьбе за украинский Крым

Главу Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах

Почти 15 мигрантов из Турции погибли у берегов Грецииc

СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета", гражданина Молдовы

Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, погибли не менее 10 человек

Католикос всех армян Гарегин II освятил фундамент собора, строящегося в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА