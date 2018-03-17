Сообщения о подозрении после обысков на "Новой поште" не составлялись, досудебное следствие продолжается - Сарган

После обысков в офисах и складских помещениях Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляет деятельность ООО "Нова пошта" и родственные с ним предприятия, через которые проходила пересылка денежных средств по Украине, сообщения о подозрении не составлялись.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

Как отмечено в сообщении, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Нова пошта" и других родственных предприятий, которые при участии должностных лиц Государственной фискальной службы, с целью получения неправомерной выгоды для "Новой пошты", осуществили "прикрытие его (предприятия "Нова пошта – ИФ) незаконных финансовых услуг".

По информации правоохранителей, это привело к непоступлению обязательных налоговых средств, умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Досудебное следствие проводится по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и частью 3статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

"По результатам проведенных обысков выявлены и изъяты документы относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО "Нова пошта" и наличные денежные средства, неучтенные и неоприходованнные в кассе и бухгалтерских документах.

Как сообщалось, накануне правоохранители провели обыски в офисах компании "Нова пошта" в нескольких городах.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.