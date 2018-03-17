События

14:32 17.03.2018

Украинка, пострадавшая вследствие аварии на канатке в Гудаури, прооперирована

Украинка, пострадавшая вследствие аварии на канатке в Гудаури, прооперирована

Гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении, сообщил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

"Остается один пациент - это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", - сказал министр журналистам в субботу после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.

Он отметил, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное. "Двое из них уже выписаны из клиники, и очень надеемся, что скоро еще четверо, скорее всего, сегодня или завтра также будут выписаны", - сказал Д.Кумсишвили.

По его словам, нормально чувствует себя и пострадавшая гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности и продолжает лечение в тбилисской клинике.

Кроме того, по данным министра, турист из России уже выписан из больницы и вернулся на курорт.

По информации Д.Кумсишвили, весь курорт Гудаури, как и остальные его канатные дороги, продолжают работать в обычном режиме.

Как сообщалось, в результате аварии, происшедшей 16 марта на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

Гудаури – один из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов.

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Интерфакс-Украина
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