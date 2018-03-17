Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, погибли не менее 10 человек
По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах, сообщают в субботу местные СМИ.
Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек.
Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли.
Причина крушения пока неизвестна.
9 dead in Plaridel, Bulacan plane crash | https://t.co/1rIRhNT5uz pic.twitter.com/rI7i7ur7oD— SunStar Philippines (@sunstaronline) 17 марта 2018 г.