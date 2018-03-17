Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, погибли не менее 10 человек

По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах, сообщают в субботу местные СМИ.

Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек.

Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли.

Причина крушения пока неизвестна.