События

12:23 17.03.2018

Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, погибли не менее 10 человек

По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах, сообщают в субботу местные СМИ.

Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек.

Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли.

Причина крушения пока неизвестна.

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Интерфакс-Украина
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