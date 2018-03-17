События

05:04 17.03.2018

В Фастове раскрыто убийство многодетной матери, заказчики и исполнители задержаны

В Фастове правоохранители раскрыли заказное убийство многодетной матери, заказчиков и исполнителей задержали и вручили подозрения, информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, в пятницу на брифинге прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявил, что "основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который по $12 тыс. долларов США согласился убить многодетную мать".

В полиции подчеркнули, что 13 марта исполнитель заказного убийства подстерег женщину, которая шла в садик за 3-летним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего оставил место происшествия.

Правоохранители осуществили неотложные следственно-розыскные действия и задержали злоумышленника, двух организаторов, а также их пособника по ст.208 УПК Украины. В настоящее время в прокуратуре всем задержанным лицам сообщили о подозрениях по ст.27, ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Прокуратура Киевской области направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Отмечается, что рассмотрение ходатайств состоится 17 марта в Фастовском райсуде.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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