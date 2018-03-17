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03:00 17.03.2018

В Днепропетровской области более 340 аптек участвуют в программе "Доступные лекарства"

В Днепропетровской области более 340 аптек участвуют в программе "Доступные лекарства"

В Днепропетровской области более 340 аптек участвуют в программе "Доступные лекарства", которые заключили договоры с центрами первичной медицинской помощи, сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации.

"Как и ранее, программой "Доступные лекарства" могут воспользоваться пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой. Медпрепараты с существенной скидкой или бесплатно они получают в аптеках, заключивших договоры с центрами первичной медицинской помощи. С начала года к программе в области уже присоединились более 340 аптек", – отметили в департаменте.

Расходы на доступные лекарства аптекам Днепропетровщины дважды в месяц компенсирует государство. В этом году на программу было выделено свыше 83 млн гривен. Все лекарства в аптеках можно получить по рецепту семейного врача.

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