В Днепропетровской области более 340 аптек участвуют в программе "Доступные лекарства", которые заключили договоры с центрами первичной медицинской помощи, сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации.

"Как и ранее, программой "Доступные лекарства" могут воспользоваться пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой. Медпрепараты с существенной скидкой или бесплатно они получают в аптеках, заключивших договоры с центрами первичной медицинской помощи. С начала года к программе в области уже присоединились более 340 аптек", – отметили в департаменте.

Расходы на доступные лекарства аптекам Днепропетровщины дважды в месяц компенсирует государство. В этом году на программу было выделено свыше 83 млн гривен. Все лекарства в аптеках можно получить по рецепту семейного врача.