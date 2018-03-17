Член правления Харьковского антикоррупционного центра требует, чтобы полиция возобновила расследование нападения на него

Член правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) Евгений Лисичкин обжалует в Ленинском райсуде города постановление о закрытии уголовного производства по факту нападения на него в сентябре 2017 года.

"Мы вместе с адвокатами подали жалобу в Ленинский райсуд города Харькова на закрытие уголовного производства с требованием вновь открыть уголовное производство", - написал на своей страничке в Facebook Е.Лисичкин.

По его словам, о том, что уголовное производство было закрыто еще 31 октября 2017г. он узнал лишь из ответа полиции на запрос своего адвоката Олега Федорова. Е.Лисичкин утверждает, что его самого об этом не проинформировали, а ответа на запрос о ходе следствия, направленный в конце января, он не получил до сих пор.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что производство было закрыто.

"В указанном уголовном производстве проведен значительный объем следственных (розыскных) действий, направленных на установление и тщательное исследование всех обстоятельств, послуживших основанием для открытия производства. В том числе установлены и допрошены все возможные свидетели и участники данного события. 31 октября 2017 года по результатам проведенного досудебного расследования в уголовном производстве вынесено постановление о его закрытии на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины (за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения)", – сообщили в отделе коммуникаций.

В полиции также пообещали в ближайшее время передать материалы уголовного производства в Ленинский райсуд, чтобы он мог оценить правомерность постановления о закрытии дела.

В отделе коммуникаций не объяснили, почему спустя почти 2 месяца после закрытия уголовного производства заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж в комментарии журналистам заявил, что следствие вышло на организованную преступную группу.

Как сообщалось, днем 30 августа 2017 года неизвестные напали на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", главу правления ХАЦ Дмитрия Булаха, когда он шел от дома к метро.

По факту нападения на Д.Булаха полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (население средних телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины.

Утром 18 сентября 2017 года двое неизвестных напали на члена правления ХАЦ Евгения Лисичкина. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что расследование нападений на Д.Булаха и Е.Лисичкина является одним из приоритетов начальника ГУ НП в Харьковской области.

25 сентября 2017 года начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что следствие рассматривает как одну из версий инсценировку нападения на Е.Лисичкина.

28 декабря 2017 года замначальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж заявил, что в ходе расследований нападений на представителей ХАЦ полиция вышла на организованную преступную группу.

"В ходе расследования данных уголовных производств мы вышли на организованную преступную группу. Нам известны все люди", – сказал С.Чиж на пресс-конференции.

Он отказался сказать, подтвердилась ли версия об инсценировке одного из нападений и ответить на другие уточняющие вопросы, сославшись на то, что подозреваемые еще не задержаны.