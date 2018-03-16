Порошенко не будет участвовать в процессе относительно лишения Саакашвили гражданства Украины – решение суда

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал адвокатам экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в обеспечении участия президента Украины Петра Порошенко в процессе по рассмотрению жалобы на указ о лишении М.Саакашвили гражданства Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение коллегия судей КААС приняла на заседании в пятницу, рассмотрев заявление М.Саакашвили и его адвоката Руслана Чернолуцкого о признании личного участия президента П.Порошенко в рассмотрении этого дела.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд. Адвокат Р.Чорнолуцкий подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.