События

13:40 16.03.2018

Прокуратура АРК предупредила об ответственности за участие в организации выборов президента РФ в Крыму

Прокуратура АРК предупредила об ответственности за участие в организации выборов президента РФ в Крыму

Гражданам Украины, которые будут принимать участие в организации выборов президента России в аннексированном Крыму, грозит ответственность по статье "государственная измена", сообщил заместитель прокурора АР Крым Александр Удовиченко.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - сообщил А.Удовиченко в комментарии "Крым.Реалии ТВ".

В прокуратуре АР Крым отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АР Крым призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексирована Крыму.

Прокуратура АР Крым заявила, что может привлечь к ответственности 10 тыс. членов избирательных комиссий, организующих российские выборы в аннексирована Крыму.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 - годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексирована Крыму.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порядок получения разрешений для выдачи тел умерших после изменений в УПК существенно не изменится – прокуратура

Прокуратура объявила подозрение частному нотариусу, способствовавшему рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн грн

В Украине откроют четыре избирательных участка на выборы президента РФ

Прокуратура Киева расследует незаконные земельные операции Киевсовета с участием Довгого

Полиция обещает обеспечить правопорядок у здания Генконсульства России в Одессе 18 марта

Госдеп США подтвердил, что антироссийские санкции сохранятся до возвращения Крыма Украине

Cуд в Крыму изменил приговор украинскому активисту Балуху

Правоохранители блокировали подрывную деятельность работавших на РФ антиукраинских центров в ряде регионов страны

Луценко: председателю КС РФ и еще 18 судьям составлено сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении государственного деятеля"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти

Синоптики прогнозируют сильные снегопады на севере и западе Украины в субботу

Церковь горела в селе под Жмеринкой – ГСЧС

Среди пострадавших во время аварии на канатке в грузинском Гудаури семеро иностранцев, в том числе двое граждан Украины

Нищук указал в е-декларации более 806 тыс. грн доходов за 2017 год

Представители ВС США передали Госспецтрансслужбе Украины 20 комплектов современных металлоискателей

Кабмин сократил до 1 тыс. человек предельную численность сотрудников аппарата МВД

Обслуживающий европейское отделение ООН персонал проводит забастовку

Вещество, которым отравлен Скрипаль, было спрятано в багаже его дочери перед вылетом из Москвы

Спецпрокурор Мюллер потребовал у компании Трампа документы, связанные с РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА