События

13:02 16.03.2018

Среди пострадавших во время аварии на канатке в грузинском Гудаури семеро иностранцев, в том числе двое граждан Украины

Среди пострадавших во время аварии на канатке в грузинском Гудаури семеро иностранцев, в том числе двое граждан Украины

 В результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури повреждения разной степени получили восемь человек, которые сразу же были доставлены в местную клинику неотложной помощи, сообщил в эфире телеканала "Имеди" министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко.

"К счастью, никто не погиб и нет тяжелых повреждений. Два пациента требуют особого внимания - это гражданин Украины, у которого сломана рука и раны на голове, второй пациент из Швеции - беременная женщина, у которой боли в области спины", - сказал Д.Сергиенко.

По словам министра, этих двух пациентов в ближайшее время на реанимобилях доставят в Тбилиси.

Среди пострадавших, которые пока остаются в клинике, четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Грузии, "Компания развития горных курортов" уже связалась с компанией "Доппельмайер" (Doppelmayr), которая производит эти канатные дороги, чтобы произошло незамедлительное реагирование на факт, и чтобы они прислали экспертов для установления причины аварии. При этом отмечается, что компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших.

Сообщается также, что в Гудаури уже выехал первый вице-прмьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который на месте ознакомится с ситуацией.

Между тем, в компании "Энерго про-Джоржиа" опровергли информацию о том, что авария на канатке могла быть вызвана отключением электроэнергии, там заявили журналистам, что на курорте Гудаури "никакого аварийного отключения электроэнергии или изменения параметров напряжения не было".

В связи с происшедшим, МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Ранее сообщалось, что более десяти человек пострадали в Гудаури, где аварийно вышла из строя канатная дорога.

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов.

 

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