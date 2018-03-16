Нищук указал в е-декларации более 806 тыс. грн доходов за 2017 год

Министр культуры Украины Евгений Нищук подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2017 год, в которой задекларировал 806 тыс. 835 грн доходов.

Согласно е-декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, Е.Нищук в 2017 год получил заработную плату на должности министра в сумме 604 тыс. 227 грн, зарплату по совместительству в Национальном академическом драматическом театре им.Ивана Франко в сумме 181 тыс. 164 грн, гонорары от Киевского академического молодого театра в сумме 8 тыс. 172 грн и от мастерской театрального искусства "Сузір’я" - 5 тыс. грн, проценты с депозита в "Универсал банке" в сумме 8 тыс. 272 грн.

Также в е-декларации указан доход сына Е.Нищука за прошлый год в виде наследства в сумме 1 млн 008 тыс. 719 грн.

Кроме того, министр культуры указал в е-декларации $43 тыс., EUR15 тыс. наличными, $11 390 на депозите в "Универсал банке", а также $17 тыс., EUR5 тыс. наличными, которые принадлежат сыну.

Согласно е-декларации, Е.Нищук владеет квартирой в Киеве площадью 68,2 кв. м, а также министр задекларировал пользование квартирой сына в Киеве общей площадью 41,7 кв. м.

Согласно е-декларации ни глава Минкультуры, ни члены его семьи не имеют ценных бумаг или нематериальных активов.