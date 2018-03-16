События

06:25 16.03.2018

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, пострадавших нет

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, пострадавших нет

      За прошедшие судки, незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрелы позиций сил АТО", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

      На Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям ВСУ неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

      На Донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреляли защитников Водяного и Лебединского.

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Интерфакс-Украина
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