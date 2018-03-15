Рада утвердила Дисциплинарный устав Нацполиции

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины (№4670)

Соответствующую правительственную инциативу во втором чтении в целом поддержал 251 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Устав определяет сущность служебной дисциплины в Нацполиции, полномочия и обязанности полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.